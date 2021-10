Bundesliga, FC Bayern: Wird Omar Richards ein Nagelsmann-Gewinner?

In fünf Pflichtspielen warf der 34-Jährige seinen Schützling nun rein - als Linksverteidiger und linker Mittelfeldspieler. Richards bringt sowohl defensive als auch offensive Qualitäten mit. In England galt er als starker und bissiger Zweikämpfer, er gehörte zu den besten Eins-gegen-Eins-Spielern der oft rauen Championship. Richards spielte in der Viererkette und in der Dreierkette. Auch ein Einsatz in der Innenverteidigung ist denkbar. Ach ja: Richards ist 1,74 Meter groß, wie er nach unterschiedlichen Angaben erklärte. „Definitiv nicht 1,85.“