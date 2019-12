Wintertransfers? Klopp bezieht Stellung (21.21 Uhr)

Mega-Talent statt Altstar im Winter für den BVB? (8.17 Uhr)

Waldschmidt schwärmt von Bayern (7.54 Uhr)

+++ 20.41 Uhr: PSG-Youngster im Visier von Salzburg & Pep +++

Verlässt das nächste vielversprechende Talent Paris Saint-Germain? Wenn man L'Equipe Glauben schenken darf, hat neben Manchester City auch Red Bull Salzburg die Fühler nach Tanguy Kouassi ausgestreckt. Auch RB Leipzig soll sich bereits nach dem PSG-Juwel erkundigt haben.

Der junge Innenverteidiger sorgte bei der vergangenen U17-WM im Sommer für Aufsehen und könnte ein richtiges Schnäppchen werden.

Da der 17-Jährige noch keinen Profi-Vertrag unterzeichnet hat, müssten die Interessenten lediglich eine Ausbildungsentschädigung zahlen.

Bislang stand Kouassi immerhin schon sechs Mal im Profi-KAder von Thomas Tuchel. Für einen Einsatz reichte es allerdings noch nicht.

+++ 17.55 Uhr: Wintertransfers? Klopp bezieht Stellung +++

Der FC Liverpool zieht an der Tabellenspitze der Premier League einsam seine Kreise. Daher bräuchten die Reds auf den ersten Blick eigentlich keine externe Verstärkung in der Winterpause.

Dennoch äußerte sich Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Merceyside-Derby gegen den FC Everton (Mittwoch, 21.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) zu möglichen Wintertransfers und überraschte mit der Aussage.

"Wir haben noch nicht darüber gesprochen", so der Liverpool-Coach: "Aber wir wären bereit - wenn wir etwas tun können, was uns hilft, werden wir versuchen, es zu tun. Wenn nicht, werden wir es nicht tun."

+++ 14.33 Uhr: Macht Real bei Neapel-Superstar ernst? +++

Kalidou Koulibaly ist wohl einer der besten Innenverteidiger der Welt. Trotzdem könnte sich seine Zeit beim SSC Neapel dem Ende zuneigen. Präsident Aurelio De Laurentiis will einem Bericht der Corriere dello Sport den Verein umbauen und neu aufstellen. Deshalb könnte Koulibaly bei einem entsprechenden Angebot gehen.

Die Calciomercato schreibt nun von einem Vorstoß von Real Madrid. Die Königlichen sollen beim Senegalesen ernst machen. Ein Angebot soll in den kommenden Tagen abgegeben werden.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Neapel wohl mindestens 100 Millionen Euro für den Abräumer aufrufen wird.

Koulibaly wechselte 2014 vom KRC Genk für schlanke 7,75 Millionen nach Italien. Falls er Neapel nun also verlässt, darf sich der Verein über einen saftigen Gewinn freuen. Koulibalys Vertrag läuft noch bis 2023 bei den "Azzurri".

+++ 13.56 Uhr: Söyüncü-Berater äußert sich zu ManCity-Gerücht +++

Manchester City ist auf der Suche nach (mindestens) einem Innenverteidiger im Winter. Aufgrund vieler Verletzungen, kann Coach Pep Guardiola seit Monaten nicht aus den vollen Verteidigern schöpfen.

Caglar Söyüncü, der vergangene Saison noch Schwierigkeiten in England hatte, ist diese Saison bei Leicester City gesetzt. Die Foxes liegen aktuell sogar vor den Citizens in der Tabelle der Premier League.

Söyüncü hat sich in den Fokus Guardiolas gespielt. Nun äußert sich sein Berater zu den Spekulationen um einen Wechsel im Winter.

Dem türkischen Radiosender Radyospor teilte er mit: "Ein Transfer steht weder auf seiner Agenda, noch auf der des Klubs."

Klingt final - doch wenn das finanzstarke City ernst machen sollte, kann sich diese Aussage wohl noch einmal ändern.

+++ 13.24 Uhr: Eriksen sucht auch unter Mourinho den Abgang +++

Christian Eriksen will Tottenham Hotspur verlassen. Auch der Trainerwechsel von Mauricio Pochettino zu José Mourinho ändert daran wohl nichts.

Der Vertrag des Dänen läuft im Sommer aus. Die Frage für die Spurs bleibt: Im Winter verkaufen - oder im Sommer ablösefrei ziehen lassen?

Nach einem Bericht von The Athletic hat Eriksen seinen Abschiedswunsch gegenüber Mourinho auch schon bekräftigt.

+++ 11.31 Uhr: Juve intensiviert Bemühungen um Italien-Juwel +++

Sandro Tonali von Brescia Calcio zählt als potenzieller Nachfolger von Andrea Pirlo. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler erinnert sowohl optisch, also auch durch seine Spielweise an den jungen Pirlo.

Kein Wunder also, dass Italiens Rekordmeister alles darauf setzt, das viel umworbene Talent zu verplfichten. Laut SPOX und Goal kommt nun neue Bewegung in das seit langem kursierende Gerücht.

Denn Juve rechnet mit einer Ablösesumme, die sich um die 50 Millionen Euro einpendeln soll - und soll auch bereit sein diese zu zahlen. Allerdings ist die Alte Dame nicht der einzige Interessent.

So soll Manchester City Tonali vor kurzer Zeit gescoutet haben. Weiter werden Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Mailand und der SSC Neapel als Mitbewerber um die Dienste des Juwels genannt.

+++ 10.40 Uhr: Gladbach verlängert mit Weltmeister Kramer +++

Borussia Mönchengladbach bindet seinen Weltmeister von 2014. Christoph Kramer ist seit 2016 bei den Fohlen unter Vertrag. Sein Kontrakt wurde vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

+++ 8.54 Uhr: Real Madrid: Pogba-News +++

Sky UK macht es kurz und schmerzlos: Ja, Paul Pogba ist nach wie vor nicht zu 100% zufrieden bei Manchester United. Der französische Weltmeister gilt seit geraumer Zeit als einer der Wunschoptionen für das Mittelfeld von Real Madrid.

Weiter heißt es, dass Pogba und Zidane dann und wann losen Kontakt haben. Ein Transfer im Winter wird laut Sky UK allerdings nicht stattfinden. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft bei den Red Devils noch bis 2021.

Stand jetzt liegen die finanziellen Vorstellungen der Ablösesumme für Pogba zu weit auseinander zwischen den Vereinen.

+++ 8.17 Uhr: Mega-Talent statt Altstar im Winter für den BVB? +++

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Der zuletzt umworbene Wunschspieler Mario Mandzukic soll nach Informationen der Bild abgesagt haben. Der 33 Jahre alte Stürmer hat derzeit bei Juventus nur eine Reservistenrolle inne.

Stattdessen ist Mega-Talent Erling Haaland in den Fokus der Schwarz-Gelben gerückt. Haaland ist derzeit wohl der am meist umworbene Spieler - auch der FC Bayern, FC Barcelona und Real Madrid, sowie die englischen Topklubs jagen den Angreifer, Möglich machen könnte den Transfer wohl Michael Zorcs Kontakte.

Denn der Sportdirektor des BVB pflegt einen guten Kontakt mit Mino Raiola. Der berüchtigte Berater, der unter anderem auch Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic vertritt, hat seit Kurzem auch Haaland unter Vertrag. Railo lotste bereits seinen Schützling Henrikh Mkhitaryan nach Dortmund.

+++ 7.52 Uhr: Waldschmidt schwärmt von Bayern +++

Nationalspieler Luca Waldschmidt vom SC Freiburg kann sich für die Zukunft einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München vorstellen: "Das ist der größte und erfolgreichste Klub Deutschlands. Für diesen Verein aufzulaufen, wäre etwas ganz Besonderes", sagte der Angreifer bei t-online: "Doch das ist ein Thema, mit dem ich mich bislang nicht allzu sehr befasse."

Außerhalb der Bundesliga schwärmt der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft vor allem von Champions-League-Rekordsieger Real Madrid: "Real Madrid finde ich ziemlich geil", sagte der 23-Jährige: "Das Stadion, der besondere Status dieses Klubs. Und: Ich mag es, in weißen Fußballschuhen zu spielen und habe grundsätzlich ein Faible für die Farbe Weiß. Außerdem spielt dort Toni Kroos."

Als nächstes großes Ziel peilt Waldschmidt die Europameisterschaft 2020 an: "Ich möchte Joachim Löw davon überzeugen, dass er nicht auf mich verzichten kann", sagte der dreimalige Nationalspieler.

Dafür muss er sich allerdings zunächst von seinen schweren Verletzungen aus dem Länderspiel gegen Weißrussland erholen. In der Partie hatte Waldschmidt eine mittlerweile operierte Mittelgesichtsfraktur sowie einen Außenbandanriss im rechten Knie erlitten und fällt damit mindestens bis Jahresende aus.

Montag, 2. Dezember:

+++ 14.08 Uhr: Sancho angeblich vor Winter-Wechsel zu Klopp +++

Liverpool ist angeblich der Favorit im Buhlen um Dortmunds Shooting-Star Jadon Sancho.

Wie der Premier League-Experte und ehemalige Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft berichtet, will Sancho den BVB bereits im Januar verlassen.

Sancho wechselte 2017 von Manchester City nach Dortmund. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2022.

Von einer "sehr guten Quelle aus Deutschland“ habe er erfahren, dass der FC Liverpool der Favorit auf den Zuschlag ist.

Der Rechtsaußen ist bei der Borussia in dieser Saison keineswegs unumstritten. Des Öfteren wurde der Engländer wegen Disziplinlosigkeiten sanktioniert.

Sportdirektor Michael Zorc hatte jüngst dennoch betont, er habe nicht den Eindruck, dass Sancho mit seinem Verhalten einen Transfer provozieren wolle.

+++ 13.48 Uhr: Hier plant Coman seine Zukunft +++

Linksaußen Kingsley Coman hätte nichts dagegen, langfristig beim FC Bayern zu bleiben.

Im Vereinsmagazin 51 verriet der 23 Jahre alte Franzose: "Die Stadt ist toll, der Verein sehr gut, wir holen Titel – uns fehlt nur noch die Champions League. Bis auf das Wetter würde ich nichts ändern."

Coman kann sich sogar vorstellen, ähnlich wie sein Landsmann Franck Ribéry, dessen Platz er auf links außen geerbt hatte, langfristig beim deutschen Rekordmeister zu bleiben.

"Natürlich kann ich mir vorstellen, zwölf Jahre zu bleiben wie Franck", erklärte der französische Nationalspieler.

Der Rechtsfuß besitzt noch einen Vertrag bis 2023. In der aktuellen Saison schoss er in 18 Partien bereits drei Tore und bereitete fünf vor.

+++ 13.33 Uhr: Barca wohl an PSG-Talent interessiert +++

Laut Informationen des Le Parisien hat der FC Barcelona Edouard Michut von Paris Saint-Germain ins Visier genommen.

Der 16 Jahre alte Mittelfeldmann spielt aktuell noch in der Jugend von PSG und ist dort noch bis 2021 gebunden.

Neben den Katalanen sollen auch Manchester City und FC Valencia an dem Franzosen interessiert sein.

Barca soll mit der Verpflichtung auf den Wechsel von Xavi Simons reagieren wollen.

Simons galt in La Masia als Nachfolger von Xavi Hernández, entschied sich aber im vergangenen Sommer für einen Wechsel zu PSG.

+++ 12.25 Uhr: Premier-League-Klubs buhlen um Depay +++

Memphis Depay steht offenbar im Fokus zweier Premier-League-Klubs. Laut Informationen des Daily Mirror soll der Angreifer von Olympique Lyon bei Tottenham Hotspur und FC Liverpool hoch im Kurs stehen.

In der aktuellen Saison kommt der Linksaußen in 14 Spielen auf elf Tore und eine Vorlage. Der Vertrag des 25 Jahre alten Niederländers ist noch bis 2021 gültig.

+++ 09.49 Uhr: Trainer verrät: Bayer hat Havertz-Nachfolger sicher +++

Bayer 04 Leverkusen steht vor der Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers Exequiel Palacios.

Bereits vergangene Woche sickerte durch, dass Leverkusen den jungen Argentinier im Winter verpflichten will. Der kicker berichtet nun von einer Einigung und beruft sich auf Informationen aus Südamerika. Die Werkself soll 21,8 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldmann zahlen.

River-Plate-Coach Marcelo Gallardo bestätigte den Verkauf. Laut der argentinischen Webseite olé äußerte er sich auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie gegen Newell’s Old Boys kritisch.

"Wir haben das Jahr noch nicht mal beendet und schon ist ein Spieler quasi verkauft. Hätten sie damit nicht warten können?", kritisierte er die Verantwortlichen von River Plate.

Gallardo ergänzte: "Jetzt habe ich einen Spieler, der in den drei Spielen spielen wird, aber schon weiß, dass er den Klub verlassen wird."

Die Leverkusener äußerten sich bislang nicht. Trainer Peter Bosz verweist auf Simon Rolfes und Rudi Völler. "Zum Glück bin ich Trainer und kein Sportdirektor. Der muss diese Frage beantworten", sagte er zu Bild.

Laut Sky-Informationen soll bereits eine mündliche Einigung bestehen, der Vertrag sei allerdings noch nicht unterzeichnet, da noch Vertragsdetails ausgehandelt werden müssen. Palacios besitzt bei River Palte noch einen Vertrag bis 2021. In der aktuellen Saison traf er in 13 Spielen ein Mal.

+++ 09.39 Uhr: Koulibaly darf Neapel wohl verlassen +++

Laut Informationen der Corriere dello Sport darf der viel umworbene Abwehrspieler Kalidou Koulibaly den SSC Neapel wohl verlassen.

Aurelio De Laurentiis, Präsident des SSC Neapel, will seinen Verein offenbar komplett umkrempeln.

Wie Gazzetta dello Sport berichtet, soll ein Angebote wie von Manchester United, die vorigen Sommer mit einer 100 Millionen Euro Offerte abgeblitzt sind, nun angenommen werden.

Der 28 Jahre alte Senegalese hat noch einen gültigen Vertrag bis 2023 in der Serie A.

+++ 09.15 Uhr: Éverton zu Everton? +++

Dieser Deal könnte für Verwirrung sorgen. Laut Informationen von Goal soll der FC Everton an einer Verpflichtung von Stürmer Everton Cebolinha von Grêmio Porto Alegre interessiert sein.

Die Toffees sollen bereit sein, 35 Millionen Euro für den Brasilianer auf den Tisch zu legen. In Kürze sollen dazu Verhandlungen aufgenommen werden.

Bereits in der Vergangenheit blitzten Manchester City und der FC Arsenal mit Offerten für Éverton ab. Erst im Oktober hatte der Brasilianer seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

In diesem Jahr traf der 23-Jährige in 40 Spielen 15 Mal und bereitete sieben Tore vor.

+++ 09.08 Uhr: Mbappé hält sich bezüglich Vertragsverlängerung bedeckt +++

Kylian Mbappé will sich nicht in die Karten schauen lassen. Bezüglich eines neuen, länger datierten Arbeitspapiers bei Paris Saint-Germain hält sich der Franzose weiterhin bedeckt.

Laut Informationen von Téléfoot möchte sich der Stürmer zwar ein Angebot zur Verlängerung seines Vertrags anhören, jedoch nicht antworten. Mbappé, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, will sich stattdessen auf die Saison konzentrieren.

Der 20-jährige Weltmeister wird seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

+++ 08.24 Uhr: Klubs kloppen sich um Haaland schon im Winter +++

Erling Haaland ist einer der begehrtesten Spieler Europas. Mit unglaublichen 27 Treffern in 20 Pflichtspielen hat sich Erling Braut Haaland auf die Notizzettel von nahzu sämtlichen Top-Vereinen geschossen.

Laut Informationen des Verdens Gang schickten zuletzt zahlreiche Klubs ihre Scouts zu den Spielen von RB Salzburg, um den Stürmer zu beobachten.

Der FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Valencia und der FC Sevilla sollen Interesse am Norweger haben.

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer steht noch bis 2023 in Salzburg unter Vertrag. Dass Haaland diesen allerdings nicht erfüllen wird, scheint klar. Die Frage ist nur, wann er genau die Salzburger verlassen wird.

Mittlerweile scheint RB auch einen Wintertransfer nicht mehr auszuschließen.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund hofft Haaland über den Januar hinaus halten zu können. Ein konkretes Angebot sei noch nicht eingegangen.

+++ 08.15 Uhr: Paderborner Durchstarter in die Premier-League? +++

Mittelstürmer Streli Mamba ist der Shootingstar beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. In elf Spielen schoss er bislang sechs Tore, zwei davon gegen den BVB.

Das weckt Begehrlichkeiten. Laut englischer Medien soll West Ham United Interesse am 25-Jährigen, der im Sommer ablösefrei aus der 3.Liga aus Cottbus kam, haben.

SCP-Sportchef Martin Przondziono versucht allerdings die Ruhe zu bewahren.

"Er hat riesiges Potenzial, ist in seiner Entwicklung lange nicht an Ende. Von den Gerüchten, dass er schon in West Ham gehandelt wird, habe ich auch gehört. Aber bei uns hat sich noch niemand gemeldet. Deshalb mache ich mich auch nicht verrückt", erzählte er der Bild.

Sein Vertrag bei den Ostwestfalen läuft noch bis 2022.

+++ 08.12 Uhr: Zieht es Chicharito in die MLS? +++

Der ehemalige Leverkusen-Profi Chicharito kann sich ein Engagement in der amerikanischen MLS durchaus vorstellen.

Ja, definitiv. Ich denke immer über meine Zukunft nach. Ich möchte so offen wie möglich gegenüber Chancen sein, die sich ergeben. Die MLS ist eine Liga, die immer besser wird. Es ist eine Chance. Jede Liga ist eine Chance", erzählte der Mexikaner der Los Angeles Times.

Als mögliche Station gilt angeblich LA Galaxy. Aktuell steht der 31-Jährige noch beim FC Sevilla bis 2022 unter Vertrag.

+++ 08.06 Uhr: ManCity an Ex-Freiburger interessiert? +++

Caglar Söyüncü von Leicester City soll laut Informationen des Sunday Mirror das Interesse von Manchester City geweckt haben. Der Ex-Freiburger spielt eine starke Saison.

Mit dem 23 Jahre alten Türken in der Innenverteidigung bilden die Foxes die stärkste Defensive der Liga. Söyüncü soll offenbar Vincent Kompany ersetzen, der den Verein bereits im Sommer verlassen hatte.

Bis 2023 ist der Verteidiger allerdings noch in Leicester gebunden.

+++ 08.00 Uhr: Arteta wohl Anwärter bei den Gunners +++

Laut Informationen des Sunday Mirror soll Ex-Arsenal-Spieler Mikel Arteta ein ernstzunehmender Kandidat auf die Emery-Nachfolge beim FC Arsenal sein. Der 37-Jährige fungiert aktuell als rechte Hand von Pep Guardiola bei Manchester City.

Als Co-Trainer steht der Spanier dort noch bis 2021 unter Vertrag.

Nach dem Rausschmiss von Unai Emery hatte zunächst Freddie Ljungberg interimsweise das Ruder übernommen.

