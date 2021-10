BVB: Auch Hummels, Wolf, Meunier angeschlagen - ist der Kader von Rose zu dünn?

Und dann ist da noch Haaland: Wenn der Norweger fehlt, lahmt es in der Dortmunder Offensive. Einen richtigen Backup gibt es nicht. Malen erzielte zwar in der Champions League gegen Sporting Lissabon sein Debüttor für Schwarzgelb, der Niederländer braucht aber noch Zeit, sich an das Niveau der Bundesliga zu gewöhnen. Gleiches gilt für Sturmjuwel Youssoufa Moukoko, den Rose behutsam an die Mannschaft heranführen will. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)