FC Bayern: Die 10 besten Szenen der Doku "FC Bayern - Behind the Legend"

Neuer, Goretzka und Kimmich gaben in der Doku Einblicke in ihre Gefühlswelt nach der Bekanntgabe des Alaba-Abschieds. „David ist natürlich für alle ein Fixpunkt bei uns in der Mannschaft, der alle Mannschaftsteile, die es zwangsläufig auch immer gibt, zusammengebracht hat“, sagte Goretzka und ergänzte: „Ich kenne eigentlich keinen Spieler, mit dem er sich nicht gut versteht bei uns. So in der Art habe ich das noch nie mitbekommen, wie er zu diesem Mannschaftsgefüge beiträgt, dass das alles zusammenhält.“