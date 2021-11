RB Leipzig: Dani Olmo nach EM und Olympia mit Horror-Saison

Kaum ein Profi in Europa wurde in den vergangenen drei Jahren laut einer Studie der FIFPro (weltweite Vertretung von Fußballprofis) so hoch belastet wie Olmo. Er hatte insgesamt nur 33 Urlaubstage, wenn der Spielbetrieb ruhte. Von der FIFA werden jedoch 25 freie Tage pro Jahr empfohlen. Die FIFpro sieht sogar fünf freie Wochen pro Jahr als angemessen an.