Bundesliga, RB Leipzig: Trainer Roger Schmidt ist offenbar der Wunschnachfolger für Marsch

Kandidaten auf eine dauerhafte Nachfolge von Marsch wollte Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 nicht kommentieren: „Wenn wir einen Trainer verkünden wollten, hätten wir das in der Pressemitteilung getan. Wir hatten bis zuletzt das Vertrauen in Jesse. Wir waren nicht tagtäglich auf der Suche nach einem Ersatz“, erklärte er. (Bericht: Marsch-Aus: Verkennt Mintzlaff die Realität?)