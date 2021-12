Mats Hummels verdient nach BVB - FC Bayern mehr Respekt, sagt Tobias Holtkamp

Die Erklärung ist einfach: In Dortmund wissen sie sehr genau, was sie an ihrem Abwehrchef haben. Und noch weiter haben werden. Hummels ist für sie mehr als nur ein Spieler, er ist Taktgeber, im Grunde eine Art Navigationsgerät für das schwarzgelbe Spiel. Er bestimmt Aktionen Tempo, führt die Kollegen.