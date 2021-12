Youssoufa Moukoko: Muss der BVB den Plan mit dem Jungstar ändern?

127 Tore in gerade Mal 73 Spielen in der U17 und der U19: Moukokos vielbeachtete Trefferfestivals im Juniorenbereich sind längst Legende. Auch in seiner ersten Profi-Saison gelangen dem damals noch 16-Jährigen immerhin schon drei Treffer in 14 Spielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)