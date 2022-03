FC Bayern und SPD-Spitzenpolitiker Lars Klingbeil - eine unwahrscheinliche Beziehung

Als ich am Montag las, dass der FC Bayern Lars Klingbeil, also ein hohes Tier der SPD, in den Verwaltungsbeirat holt, wollte ich es erst nicht glauben. Es gibt ja so Meldungen, die machen einen gleich misstrauisch. Ich meine Meldungen wie: „Greuther Fürth schnappt sich Adeyemi“. Oder: „Dortmund gewinnt fünf Spiele in Folge“. Klingbeil passte dazu.