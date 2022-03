FC Union Berlin: Ronny Nikol über Spiel beim FC Bayern München

Ronny Nikol: Union ist für mich immer noch Anlaufpunkt Nummer 1, wenn es um Fußball geht. Ich wohne zehn Minuten weg von der Alten Försterei, habe dort meine schönste Zeit als Profi erlebt und von daher hängt mein Herz noch sehr an dem Verein. Ich spiele regelmäßig in der Traditionsmannschaft von Union. Leider war es in der Pandemie schwer, dass wir uns regelmäßig treffen konnten, um zu kicken. Aber demnächst geht es endlich wieder los. Mein Sohn hat auch jahrelang bei Union in der Jugend Fußball gespielt. Ich war immer sehr nah am Klub, besuche alle Heimspiele und fahre auch auswärts ab und zu mit. Am Samstag werde ich in der Allianz Arena sein. Ich habe ein großes Herz für Union. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)