Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Maik Franz über die Krise in beiden Klubs

Franz: Nein. Wir von außen wissen doch nicht, was der Gedanke hinter diesem Transfer war. Kevin ist ein Kind und ein Gesicht von Hertha BSC. Er war ein Topspieler und ist immer noch eine Persönlichkeit auf dem Platz.Das alles spürte man, als er wieder in Berlin auf dem Rasen stand. Aber er kam leider in keine funktionierende Mannschaft. Das ist alles andere als leicht. Man hat sich das alles anders vorgestellt. Kevin hat aber positive Eigenschaften, die er bei der Hertha mit einbringen kann. Ich hoffe, dass er das in den restlichen Spielen noch macht.