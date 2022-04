Bundesliga: Aussortiert bei der SGE! Was macht eigentlich Erik Durm?

Durm spielte auch schon in der Saison 2018/19 für Huddersfield Town in der Premier League. Im Sommer 2020 wurde er mit dem FC Parma in Verbindung gebracht, wäre auch dafür offen gewesen. Wo es ihn hinzieht, ist noch offen. Doch klar ist: Durm hat in Frankfurt keine Zukunft mehr.