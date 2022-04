FC Bayern - BVB: Kritik an Nagelsmann wegen Feuerwehr-Spruch - Der Klassiker der Bundesliga heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Nagelsmanns Spruch kommt bei Feuerwehr-Vertretern nicht gut an. Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, konterte in der Bild: „Wir sind bestürzt über die Äußerung, weil sie das Engagement unser Retter diskreditiert. Wir laden Herrn Nagelsmann gerne ein, sich mal eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern anzuschauen, um mögliche Missverständnisse auszuräumen.“