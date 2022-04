FC Bayern: Sané nach Auswechslung sauer - Nagelsmann reagiert

„Dann möchte er – glaube ich – keinen mehr sehen und auch nicht mehr gesehen werden. Das muss man akzeptieren“, sagte Nagelsmann und holte noch einmal etwas aus: „Jeder geht mit Frustsituationen ein bisschen anders um. Manche können sich sofort auf die Bank setzen und die Jungs nochmal anfeuern. Das ist natürlich der Best Case. Aber es gibt auch Charakterzüge, dass man das nicht so gut kann. Und das ist auch okay, jeder Mensch ist anders. Mir ist lieber, dass er reingeht, wenn er sauer ist, als dass er dann so auf der Bank sitzt. Das hat wenig Effekt. Dann soll er lieber drinnen sein und sich mit seiner Leistung auseinandersetzen, wenn er damit ein Problem hat. Davon haben wir alle mehr.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)