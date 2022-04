Nach Derby-Pleite: Magath grübelt "fast die gesamte Nacht"

Die deftige Derby-Pleite gegen Union Berlin hat Hertha-Trainer Felix Magath buchstäblich um den Schlaf gebracht. „Ich hatte schon schönere Morgen und war schon mal ausgeschlafener“, sagte der 68-Jährige am Sonntag bei Bild-TV. Er habe „fast die gesamte Nacht mit Grübeln“ verbracht, verriet Magath, „über die Geschehnisse, darüber, was man vielleicht hätte anders machen sollen und darüber, was man jetzt tun muss.“