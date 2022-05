FC Bayern vs. Lewandowski-Berater Zahavi - Schlammschlacht ohne Sieger

Am Mittwoch legte er nach und konterte in der in der Sport Bild Bayerns Vorwürfe: „Genau wie David Alaba ist auch Robert ein erwachsener Mann, der genau weiß, was er will. Ich verdrehe ihm ganz sicher nicht den Kopf oder versuche ihn zu beeinflussen, das mache ich nie.“ (BERICHT: Zahavi legt in Lewandowski-Schlammschlacht nach)