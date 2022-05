Lewandowski vs. Bayern: Eine Trennung ist alternativlos - SPORT1-Kommentar von Kerry Hau

Zumal bei aller Kritik an Lewandowskis weniger vorbildlichem Verhalten durchaus auch Verständnis dafür angebracht ist, dass er sich nach acht Jahren FCB mit 22 Titeln noch einmal in einer anderen Liga beweisen möchte. Die Schuldfrage sollte sich nicht länger stellen, der Fokus stattdessen nach vorne gelenkt werden. (So reagiert die Presse auf Lewandowski)