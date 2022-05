Rose raus beim BVB: Dieses Trainer-Domino hatte fast nur Verlierer

Zusätzlich schied Rose in drei Pokalwettbewerben zu früh aus. In der Champions League reichte es in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul nur für Rang drei, was den Abstieg in die Europa League bedeutete. Dort schied die Rose-Elf gleich im Sechzehntelfinale gegen den Außenseiter und späteren Finalisten Glasgow Rangers aus. Und auch im Pokal war viel zu früh Schluss: Hier scheiterte der BVB beim Zweitligisten St. Pauli.