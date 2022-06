Eintracht Frankfurt und "Glücksfall" Markus Krösche - die Bilanz des Europa-League-Siegers

Krösche erhofft sich dadurch auch neue Impulse in der Nachwuchsarbeit. Mit Aymen Barkok hat der letzte Nachwuchskicker, der den Sprung vom Riederwald zu den Profis, den Klub ablösefrei in Richtung Mainz 05 verlassen. Ein frischer Anstrich tut Not, die in der fünftklassigen Hessenliga startende zweite Mannschaft soll helfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)