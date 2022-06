Lewandowski: "Robert hat Angst" - warum der FC-Bayern-Star nicht in die Premier League will

Lewandowski selbst pocht weiter auf einen Transfer zum FC Barcelona. Der deutsche Rekordmeister spielt da aber nicht mit und stellte in Person von Oliver Kahn klar: „Fakt ist: Er hat einen Vertrag, diesen wird er erfüllen. Basta! Wir sind da sehr klar und konsequent, was das betrifft. Das ist hier so beim FC Bayern. Es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht“, so Bayerns Vorstandsboss vehement.