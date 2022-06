So könnte der BVB mit Haller, Schlotterbeck, Süle, Adeyemi spielen

Die Problemzone des BVB in der vergangenen Saison hat ein mächtiges Upgrade bekommen! Die Nationalspieler Nico Schlotterbeck (für rund 20 Millionen Euro vom SC Freiburg) und Niklas Süle (ablösefrei vom FC Bayern) werden aller Voraussicht nach in der Viererkette die neuen Säulen des Teams. Mats Hummels und Emre Can, die Innenverteidiger beim Pokalsieg unter Terzic, sind dann die beiden Herausforderer.