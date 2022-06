Karim Adeyemi über seinen Wechsel zum BVB, die Nationalmannschaft und die Bayern

Adeyemi: Soweit ich weiß, teilt beim BVB zu Beginn einer Saison die Geschäftsführung immer das offizielle Saisonziel mit. Da müssen Sie also Herrn Watzke fragen. Unser Ziel lautet, gut als Team zu harmonieren und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Was am Schluss dabei herausspringt, werden wir sehen.