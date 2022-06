Wird der FC Bayern München den Abgang von Marc Roca zu Leeds United bereuen?

Die Münchner, die insgesamt neun Millionen Euro an Espanyol Barcelona überwiesen hatten, erzielen mit diesem Deal sogar einen Transfergewinn. Der 25-Jährige kam in seiner Bayern-Zeit lediglich auf 552 Spielminuten in der Bundesliga. An einem Treffer war er nicht beteiligt. Dennoch hat er beim FCB einen positiven Eindruck hinterlassen.