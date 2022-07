Bundesliga: Lars Stindl enthüllt Probleme zwischen Adi Hütter und Gladbach-Team

Hütter und Gladbach hatten sich nach einer enttäuschenden Saison getrennt. Neuer Trainer ist Daniel Farke. Er hat einen großen Anspruch an das Mentale, an das Fußballerische, aber auch an das Physische“, sagte Stindl: „Es geht ja entsprechend gleich in die Vollen auf dem Trainingsplatz.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)