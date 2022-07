Bundesliga: Teampräsentation des FC Bayern München ohne Robert Lewandowski

Am heutigen Samstagmorgen stand Robert Lewandowski wohl zum letzten Mal auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Wie SPORT1 erfuhr, war es der ausdrückliche Wunsch des Torjägers noch einmal mit seinen langjährigen Mitspielern zu trainieren und sich ordentlich von ihnen zu verabschieden – was er dann auch tat.