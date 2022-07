BVB: Mats Hummels als Gewinner! Die Tops und Flops im Trainingslager

Raphael Guerreiro: Dass BVB-Kandidat David Raum schlussendlich zu RB Leipzig wechseln wird, dürfte ihm gefallen. Nun steht der Linksverteidiger in der Verantwortung und will den Fans endlich zeigen, was in ihm steckt. Der technisch begnadete Portugiese, dessen Leistungen in den vergangenen Jahren zu schwankend waren, war ein Verkaufskandidat, will den BVB aber partout nicht verlassen. Klubintern war sein unprofessioneller Lebensstil ein Thema. Damit ist offenbar Schluss, in den Leistungstests gehörte er zu den Besten. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)