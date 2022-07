Eintracht Frankfurt: Almamy Touré mit starker Vorbereitung - kommt die Vertragsverlängerung?

Am 7. April 2022 sollte sich die Lage für den Schattenmann allerdings grundlegend ändern. Tuta sah im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona (1:1) Gelb-Rot. Glasner brauchte Touré in der Innenverteidigung - und er lieferte an diesem historischen Abend im Camp Nou (3:2).