FC Bayern: Das ist Mathys Tel! So tickt Bayerns neues Stürmer-Juwel

Mathys Tel wird in diesen Stunden eine neue Welt entdecken. Mit seinem spektakulären Transfer von Stade Rennes zum FC Bayern München für eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 28,5 Millionen Euro (inklusive Boni) werden die Erwartungen an das in Sarcelles (im Norden von Paris) geborene Top-Talent enorm hoch sein.