Barca-Boss Laporta nennt Schmerzgrenze bei Lewandowski - klar unter Bayerns Vorstellungen

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der in der Causa eine wichtige Rolle spielen könnte, wollte am Mittwoch von einem Wechsel des Polen nichts wissen. „So wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona eigentlich weitere Angebote sparen“, sagte Hoeneß beim Kongress #neuland in Aachen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)