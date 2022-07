Robert Lewandowski: Barca-Boss mit heikler Danksagung an wechselwilligen FC-Bayern-Star

Am Sonntag enthüllte die Sportzeitung As einige Details zu der kurzen Unterhaltung, die in einem berühmten Restaurant auf der Mittelmeer-Insel stattgefunden haben soll. Demnach sollen der Stürmer und der Coach unter anderem über ihre Familien und den Urlaub gesprochen haben. Aber: Bei der Verabschiedung habe Lewandowski Xavi klar gemacht, dass er sich in Barcelona sieht.