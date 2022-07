Schalke-Neuzugang Tom Krauß: Dieser Bayern-Star ist mein Vorbild

Krauß: Da muss ich noch ein paar Kilos an Muskeln zulegen (lacht). Vom Spielertypen her sehe ich mich schon ähnlich wie Goretzka. Ich bin ein Box-to-Box-Spieler, der offensiv und defensiv seine Akzente setzen kann. Am meisten schaue ich mir aber was von Joshua Kimmich ab, der wie ich auch in Leipzig war. Er hatte nicht so viel Talent wie manch andere, hat es aber durch harte Arbeit unheimlich weit geschafft. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin nicht der talentierteste Kicker und muss daher noch mehr Fleiß investieren. Sebastian Hoeneß hat früher mal zu mir gesagt, dass ich in seinen Augen zu den unterschätztesten Spielern gehöre.