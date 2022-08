Eintracht Frankfurt: Hat sich Kostic schon verabschiedet? "Damit er für den Auftakt in Italien topfit ist"

Die frühe Auswechslung von Kostic kam dennoch überraschend. „Damit er für den Auftakt in Italien topfit ist“, entgegnete Glasner sarkastisch, erklärte dann aber leicht genervt den Hintergrund: „Wir haben Filip vorzeitig rausgeholt, damit er gegen Real Madrid topfit ist. Filip ist in der Vorbereitung später ins Training eingestiegen. Er ist körperlich noch nicht bei 100 Prozent und in fünf Tagen brauchen wir ihn, weil wir den Europäischen Supercup gewinnen wollen.“ (UEFA Super Cup: Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Mittwoch im Liveticker)