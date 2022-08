FC Bayern dominiert Bundesliga: Ist es eigentlich langweilig, Bayern-Fan zu sein?

Manu Hillwig (Fanclub „Stern des Südens Lippe“ und Sänger der „Band of Bavaria“, die Fan-Musik für den FC Bayern macht): „Es wird überhaupt nicht langweilig. Ich schwebe nach dem 7:0-Sieg meiner Bayern in Bochum auf Wolke sieben. Die Mannschaft hat mich am Sonntag mit diesem Hochgeschwindigkeits-Fußball so mitgenommen. Ich bin total begeistert und wirklich geflasht - zum Beispiel von Sadio Mané. Wir wissen doch alle, wie Fußball sein kann. In der vergangenen Saison ist der FC Bayern auch top gestartet und es wurde im Laufe der Runde immer schlechter. Am Ende wurden wir nur mit Ach und Krach Deutscher Meister, weil Borussia Dortmund und die Leverkusener einfach zu blöd waren. Was können wir für die Dämlichkeit der anderen? Mich begeistert unsere Mannschaft, auch wie sie auf uns Fans zugeht. Das ist phänomenal. Ich habe in der Vergangenheit oft kritisiert, dass da kein Wir-Gefühl herrscht. Das haben sie jetzt begriffen, ich sage nur: Mané auf dem Zaun mit Megafon in Frankfurt. So etwas liebe ich total. Diese Mannschaft hat was. Ich hoffe, dass Julian Nagelsmann diese Stimmung im Team die ganze Saison aufrechterhalten kann, damit wir auch international mal wieder etwas reißen können. Die wichtigen Spiele dort kommen noch. Ich kann diesen Start schon sehr genießen und bin mächtig stolz. Die Saison ist noch lang und eine unsägliche WM in Katar liegt auch noch vor uns.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)