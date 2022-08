FC Bayern: Rächt sich der Nianzou-Verkauf?

Dennoch schließt der Bayern-Coach einen Einsatz von Upamecano nicht aus: „Bei Upa ist es so: Er hat heute wieder trainiert. Das war auch okay. Wir haben ein Röntgenbild gemacht am Fibula-Köpfchen, aber da war nichts. Er hat sich heute normal bewegt. Also gehe ich davon aus, dass er ganz normal spielen kann.“