Hertha BSC: Fredi Bobic schlägt Alarm!

Auch Bobic spricht bei der Thematik Führungsspieler Klartext: „Es ist nicht so, dass wir keine Spieler haben, die nicht vorangehen. Aber in Hülle und Fülle sind die auch nicht da. Entscheidend ist, wie schnell wachsen die neuen Spieler in ihre Rollen herein. Das sah in den Wochen vor der Saison eigentlich gut aus, nur du brauchst jetzt auch die Ergebnisse dazu.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)