Kingsley Coman: "Wollte etwas Neues ausprobieren" - FCB-Star dachte an Bayern-Abschied!

Coman, der schon für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 und Juventus Turin in der Serie A spielte, betont: „Ich wollte etwas Neues ausprobieren, aber am Ende habe ich mit dem Verein gesprochen und wir haben eine Einigung erzielt.“ Ein Verbleib sei schließlich „die beste Option“ für ihn gewesen: „Ich hatte das Gefühl, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe, und deshalb habe ich mich entschieden zu bleiben. Ich möchte dem Verein zeigen, dass es richtig war, an mich zu glauben und mir diese Chance zu geben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)