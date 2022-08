Nkunku bald zum FC Bayern? Lewandowski-Berater Zahavi macht Transfer-Andeutung

„Ich hoffe, dass ich mit dem FC Bayern auch in Zukunft eine gute, freundschaftliche Beziehung haben kann“, betonte Zahavi in der Sport Bild und fügte an: „Ich hoffe, dass ich ihnen Spieler bringen kann – und nicht nur Spieler vom Verein wegbringen werde.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)