Wie Mario Götze Frankfurts Hierarchie auf den Kopf stellt

Als Trainer Oliver Glasner diese in der Vorsaison endgültig gefunden hatte, konnten die Kräfte für den großen Triumph in der Europa League gewinnbringend gebündelt werden. Doch die „Chefetage“ nimmt Schritt für Schritt neue Formen an. Daran hat nicht nur Neuzugang Mario Götze seinen Anteil. (“Allerhöchste Kunst“: Glasner schwärmt von Götze)