BVB bereit für Bayern? Moukoko will wirbeln - Schlotterbeck droht womöglich die Bank

Für Giovanni Reyna dürfte das Match dagegen wohl noch zu früh kommen. BVB-Coach Terzic, der früher als Fan auf der Südtribüne die Daumen drückte, hat ein klares Ziel: „Wir wissen alle, was in den letzten zehn Jahren in Deutschland passiert ist, und in Dortmund gibt es diesen einen großen Wunsch. Es besteht die Chance, dass wir am Samstag drei Punkte vor den Bayern sind. Trotzdem tut das, was gegen Leipzig, Bremen und Köln passiert ist, noch immer weh. Die Ausgangslage hätte anders sein können. Wir wollen jetzt aber das Beste draus machen.“