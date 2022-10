FC Bayern: Rumms! Nächste verbale Attacke gegen de Ligt: „Eine kräftige Statur macht keine menschliche Größe aus"

Der Grund sind einige Äußerungen de Ligts über seinen Ex-Arbeitgeber, die ehemalige Mitspieler und frühere Stars in den falschen Hals bekamen. So hatte es nach seinem Wechsel an die Isar nicht lange gedauert, ehe der 22-Jährige für erste Irritationen sorgte, indem er das Fitnesslevel von Juventus anprangerte. (NEWS: De Ligt klagt über Juve-Zeit)