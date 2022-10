Kritik an de Ligt reißt nicht ab - auch Ex-Juve-Star Barzagli nimmt sich Bayern-Star zur Brust

Barzagli, de Ligts Vorgänger in Turins Innenverteidigung bis 2019, ehe der Niederländer als 19-Jähriger kam und danach für die Alte Dame in drei Serie-A-Spielzeiten 87 Partien absolvierte, konterte: „Ich hätte nichts gesagt, anstatt schlecht zu sprechen. In ein paar Jahren wird er es wohl anders machen.“