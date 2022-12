Bundesliga: "War unglaublich geschockt" - Ex-Bayern-Talent Marcel Wenig arbeitet am Comeback bei Eintracht Frankfurt

Er führte die U19 in der Youth League in die Playoffs, während der Nachwuchs vom FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in der Vorrunde ausschied, und steuerte bei der zweiten Mannschaft in der Oberliga sechs Tore und fünf Vorlagen zur Herbstmeisterschaft bei. In Pokal und Bundesliga sammelte er zudem erste Einsatzminuten - sein Engagement kommt auch bei den Teamkollegen gut an. (NEWS: Nächster Top-Klub will SGE-Star Kamada)