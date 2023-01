Bundesliga: Bayern-PK mit Julian Nagelsmann - ab 13.30 Uhr im LIVETICKER

Vor dem Duell in der heimischen Allianz Arena stellt sich Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz um 13.30 Uhr den Fragen der Presse.

+++ Zu Köln +++

+++ Zu Yann Sommer +++

Ih habe mit ihm Szenen aus Leipzig angeschaut, unter anderem zur Spieleröffnung. Wir brauchten einen, der sofort spielen kann, wenn wir eine Nummer eins holen. Da darf man dann keinen holen, der nur lange Bälle spielt. Aber in Gladbach haben sie ähnlich von hinten eröffnet. Daher habe ich ihn auch spielen lassen. Ich wollte auch, dass er mutig ist. Wenn da mal einer weggeht und wir bekommen ein Gegentor, dann ist das so. DAs ist mir lieber, als wenn er wie das Kanninchen vor der Schlange sitzt.

+++ Was hat in Leipzig gefehlt? +++

+++ Zu Müller in der Aufstellung +++

Ich stelle mir immer die Frage, wohin mit den Spielern. Das betrifft auch Thomas Müller. Aber das Thema ist aufgrund seiner Bedeutung für den deutschen Fußball größer als es zwischen uns ist. Diesen Freifahrtschein, immer zu spielen, will ein Spieler uach gar nicht, weil es nicht zuträglich ist. Unabhängig von Müllers Charakter will das auch Thomas nicht.

+++ Gnabry und die Freizeitgestaltung +++

Generell können die Spieler in der Freizeit machen, was sie wollen. Aber ich muss mich auch vor den Chefs rechtfertigen, warum ich einen Tag freigebe. Wenn die sozialen Medien voll sind mit irgendwelchen Shootings, wird es irgendwann schwierig. Da muss die Leistung auf dem Platz stimmen. Es ist wichtig, dass die Spieler die Freizeit so gestalten, dass sie glücklich sind, aber die Leistung am Dienstag muss stimmen. Wenn sie passt, ist es okay, wenn nicht, muss ich das ansprechen.