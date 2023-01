Bundesliga: Leipzig vermiest Sommers Bayern-Debüt

Vor 47.069 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena waren zunächst jedoch alle Augen auf einen Schweizer gerichtet. Um 19.48 Uhr lief Sommer unter Pfiffen der Leipziger zum Warmmachen ein, kurz danach war klar: Der 34-Jährige, dessen Kaugummi-Transfer von Borussia Mönchengladbach erst am Donnerstagnachmittag als perfekt verkündet worden war, spielt sofort.

Schließlich hatte Nagelsmann zuvor angemerkt, ein neuer Keeper bräuchte vielleicht „15 Minuten“ zur Abstimmung mit einer neuen Abwehr: „Das ist kein Hexenwerk, das man erst mal sechs Monate studieren muss.“ Der Schlussmann, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, soll als Vertretung des langzeitverletzten Neuer (Unterschenkelbruch) zum Erreichen der ehrgeizigen Saisonziele in Liga und Champions League beitragen.

Nagelsmann-Kritik an Kimmich

„Yann muss ihn jetzt ersetzen, auch was Dirigieren angeht“, sagte Nagelsmann bei Sat.1. An einen Konkurrenzkampf vor der neuen Saison wollte der Coach noch nicht so recht denken: „Manu ist unser Kapitän, unsere Nummer eins. Alles andere wird im Sommer wieder präsent.“