Bundesliga: Nagelsmann wird wegen Bayerns Torwartfrage deutlich - das ist Ulreichs Rolle

Um zu zeigen, warum das so ist, malte Nagelsmann den Teufel an die Wand: „Fiktiver Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband, was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?“