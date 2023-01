FC Bayern mit Stotterstart: Kimmich stellt schon wieder die Mentalitätsfrage

„Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, die erste Halbzeit – darüber müssen wir sicherlich reden, was die Herangehensweise angeht, was unsere Bereitschaft, unsere Einstellung angeht.“

Nach dem Last-Minute-Remis des FC Bayern am Dienstagabend gegen den 1. FC Köln sah Joshua Kimmich, der mit einem Traumtor in der 90. Minute für den 1:1-Ausgleich gesorgt hatte, bei Sat1 Redebedarf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern wieder mit Winter-Problemen

Bayern: Kimmich appelliert an Mitspieler

Ein knappes Jahr später schrillen beim 27-Jährigen erneut die Alarmglocken, doch am Ende sei das „relativ einfach zu ändern, es ist nicht so, dass es eine Sache von Taktik oder Technik oder Fitness ist, sondern das ist einfach die Bereitschaft“, erklärte Kimmich nach dem Köln-Spiel.

Am besten bereits am Samstag im Topspiel zum Rückrunden-Auftakt gegen die Frankfurter Eintracht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann rüffelt Musiala

„Wir haben zu viele Phasen in beiden Spielen gehabt, wo wir nicht immer alles reingeworfen haben, was die Positionierung, was die Wachsamkeit angeht“, kritisierte der Bayern-Coach nach der Partie gegen Köln in der ARD. „Das müssen wir über 90 Minuten machen.“