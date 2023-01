FC Bayern: Salihamidzic mit Spitze gegen Tapalovic wegen Nübel

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Torwarttrainer Toni Tapalovic öffentlich gerügt, weil dieser in den vergangenen Wochen keinen Kontakt zum ausgeliehen Torhüter Alexander Nübel aufgenommen hat.

Im Interview bei Bild-TV wurde Salihamidzic gefragt, ob er Tapalovic anweisen werde, dies noch nachzuholen. Die knappe Antwort: „Ja, das hätte so sein sollen. Darüber werden wir natürlich intern sprechen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nübel ist derzeit an die AS Monaco verliehen, war vor der Verpflichtung von Yann Sommer aber der erste Ansprechpartner der Bayern-Bosse auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Kapitän Manuel Neuer.

Salihamidzic: Nübel im Sommer „natürlich unser Torwart“

„Kontakt war nicht viel vorhanden“, sagte auch Nübel selbst im ZDF-Sportstudio. „Davor (in Nübels Zeit bei Bayern, d. R.) hatten wir ein normales Verhältnis, haben normal trainiert. In meiner Zeit in Monaco gab es nicht viel Kontakt. Das ist richtig.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)