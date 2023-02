Bundesliga: Wut bei Nagelsmann und FC Bayern - Schiri stellt sich | Doppelpass Liveticker

Es ist wieder so weit: Der STAHLWERK Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im Free-TV) kümmert sich wie gewohnt um die heißesten Themen der Bundesliga und darüber hinaus.

+++ TOP-THEMA: Bayern-Aufstellung wird diskutiert +++

Nach der Roten Karte von Upamecano reagierte Nagelsmann und wechselte Thomas Müller früh für Joao Cancelo aus - eine Entscheidung, die nicht jeder nachvollziehen kann. „Die Frage ist: Nimmst du Choupo-Moting raus oder Müller? Eine andere Alternative hatte Nagelsmann ja nicht. Du musst was Offensives rausnehmen, um die Stabilität zu stärken. Das ist natürlich bitter für Müller. Aber es ist für ihn auch insgesamt schwierig: In Paris draußen gewesen, nun nach 16 Minuten raus. Das muss Nagelsmann verantworten und erklären“, meint Effenberg. Auch die sonstige Aufstellung sieht der SPORT1-Experte kritisch: „In der Phase, in der sich Bayern befindet, mit dem Druck von hinten, wo andere nachlegen können, musst du die stärkste Elf bringen. Du hast auch keine englische Woche, du kannst die Belastung steuern. Da kannst du es dir nicht leisten, Musiala und Sané auf der Bank zu lassen, gerade wenn es gegen den Angstgegner geht.“ Veh stimmt zu: „Von außen betrachtet, hätte ich anders aufgestellt.“