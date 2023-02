FC Bayern: Thomas Müller kritisch - fiel sein kurioser Treffer nur deshalb?

„Ich bin halt hinterher gegangen. Man weiß ja nie, es kann immer was schiefgehen“, sagte Müller in der Mixed Zone zu seinem kuriosen Treffer: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass unser Platz in der Allianz Arena nicht unbedingt überragend ist. Entsprechend habe ich davon vielleicht auch profitiert, dass der Ball ein bisschen langsam wurde.“ (News: Probleme bei Müller)