FC Bayern: Upamecano-Sperre fix! So lange muss der Franzose nach Roter Karte zuschauen

Bayern München muss lediglich im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Upamecano war am vergangenen Samstag in der 8. Minute von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) nach einer Notbremse an Alassane Plea des Feldes verwiesen worden.